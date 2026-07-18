В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14

Учеба

В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14
Печать
Max

В Кузнецке полным ходом идет модернизация школы № 14 имени 354‑й стрелковой дивизии на улице Кирова.

В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14

«На текущий момент завершен первый, подготовительный этап. Выполнен полный объем демонтажных работ: разобраны деревянные заполнения дверных и воротных проемов; демонтированы плинтусы и подвесные потолки; ведется снятие напольных покрытий; частично разобраны системы отопления и освещения», - рассказали в администрации Кузнецка.

В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14

В ближайшее время подрядчик займется заменой кровельного покрытия.

В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14

«Особое внимание будет уделено обновлению функциональных зон: планируется ремонт спортивного зала, лестничных пролетов и санитарных узлов, а также улучшение освещения и повышение теплоизоляционных характеристик помещений», - добавили в мэрии.

Завершение всех работ намечено на лето 2027 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ремонт кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!