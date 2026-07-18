В Кузнецке завершен первый этап ремонта школы № 14

В Кузнецке полным ходом идет модернизация школы № 14 имени 354‑й стрелковой дивизии на улице Кирова.

«На текущий момент завершен первый, подготовительный этап. Выполнен полный объем демонтажных работ: разобраны деревянные заполнения дверных и воротных проемов; демонтированы плинтусы и подвесные потолки; ведется снятие напольных покрытий; частично разобраны системы отопления и освещения», - рассказали в администрации Кузнецка.

В ближайшее время подрядчик займется заменой кровельного покрытия.

«Особое внимание будет уделено обновлению функциональных зон: планируется ремонт спортивного зала, лестничных пролетов и санитарных узлов, а также улучшение освещения и повышение теплоизоляционных характеристик помещений», - добавили в мэрии.

Завершение всех работ намечено на лето 2027 года.