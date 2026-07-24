Названо итоговое число100-балльных работ на ЕГЭ-2026 в регионе

Учеба

Названо итоговое число100-балльных работ на ЕГЭ-2026 в регионе
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В пятницу, 24 июля, в правительстве Пензенской области подвели итоги сдачи ЕГЭ выпускниками в 2026 году.

Итоговое число стобалльных работ составило 72. Это ровно в 2 раза больше прошлогоднего результата (36).

17 человек получили 100 баллов по физике, 16 - по литературе (14 в основные дни, 1 в президентские и 1 в резервные), 14 - по химии, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 - по английскому языку.

Впервые 8 выпускников набрали максимальный балл сразу по 2 предметам.

«Но в разрезе муниципалитетов анализ результатов показывает, что некоторым надо подтянуться. В отстающих - Малосердобинский район. Поручил главам муниципальных образований, по которым есть вопросы, оперативно провести аналитическую работу и подумать, как исправлять ситуацию», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

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