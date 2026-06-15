Капремонт школы в селе Кижеватово выполнен на 48%

Капитальный ремонт средней школы им. Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в селе Кижеватово Бессоновского района идет по графику, сообщили в областном минобре.

По состоянию на 13 июня установка оконных блоков, устройство кровли и стяжка пола были выполнены на 70%, наружная теплоизоляция фасада - на 90%, электромонтажные работы - на 30%, внутренние штукатурные - на 70%, монтаж канализации - на 30%, монтаж водопровода - на 20%, внутренняя отделка окон - на 70%, монтаж потолка - на 30%, устройство отмостки - на 30%.

«Общий процент строительной готовности объекта составляет 48%», - уточнили в министерстве.

Трехэтажное кирпичное здание школы общей площадью почти 3 000 квадратных метров было построено на улице Большая Дорога в 1967 году. Оно рассчитано на 640 человек. Сейчас там в 17 классах обучаются 288 детей, работают 27 педагогов.

Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта была разработана в 2023 году, в 2024-м она прошла госэкспертизу. На ремонт выделили около 85 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

«Контракт на проведение работ был заключен в декабре 2025 года с ООО «Рубин» на сумму около 75 миллионов рублей. Сроки выполнения работ по контракту - с 16 марта по 8 сентября 2026 года», - сообщили в минобре.

Около 9,3 млн рублей потратят на приобретение средств обучения и воспитания. До 3 августа в школу завезут мебель, оборудование для кабинетов, компьютерную технику, интерактивные панели, 3D-принтеры и др.