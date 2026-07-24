Первый этап капремонта школы в Богословке почти завершен

Первый этап капремонта школы имени С. А. Суркова в Богословке выполнен на 93%, а общий объем работ - на 17,3%, сообщили в областном министерстве образования в пятницу, 24 июля.

Сейчас на объекте утепляют фасад, меняют окна и проводят облицовку откосов на крыше.

Ремонт трехэтажной кирпичной школы 1976 года постройки будет идти два года, его стоимость составит 159,6 млн рублей. Деньги выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Работы запланированы в основном в каникулярное время, чтобы не прерывать учебный процесс. Первый этап (с 18 мая по 17 августа 2026 года) включает наружный ремонт: утепление фасада, замена оконных блоков, частичная замена мягкой кровли, ремонт входных групп, крылец и отмостки. На втором (с 1 апреля по 16 августа 2027 года) заменят двери и все инженерные сети, установят пожарную сигнализацию, проведут электромонтажные и внутренние общестроительные работы.

На приобретение для школы средств обучения и воспитания потратят более 9,2 млн рублей. Конкурсные процедуры на закупку оборудования пройдут в январе 2027 года, а его поставка - в июле.

Школа в Богословке рассчитана на 1 117 мест. Сейчас в ней в 26 классах учатся 558 детей и трудятся 39 педагогов.