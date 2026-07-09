Капремонт школы в селе Канаевка близится к завершению

Капитальный ремонт средней школы на 640 мест в селе Канаевка Городищенского района подходит к концу. По состоянию на четверг, 9 июля, готовность объекта составила 85%.

В учебном заведении смонтирована система отопления, заменены системы канализации, электроснабжения, водоснабжения, в классах и коридорах сделан косметический ремонт.

Срок завершения работ - конец августа. Подрядчик действует с опережением графика, так что к наступлению учебного года школу предполагается привести в порядок полностью.

О начале капитального ремонта в областном министерстве образования объявили в январе этого года. Здание, построенное в 1969 году, имело высокую степень износа. Занимавшихся здесь 131 ученика и 18 дошкольников временно перевели в школу села Новые Забалки, выделив для перевозки транспорт.

В апреле работы были выполнены почти наполовину (48%). Тогда же завезли лабораторное и демонстрационное оборудование, мебель, мультимедийную аппаратуру, спортинвентарь.

На обновление образовательного учреждения направлено 50,7 млн рублей, из них 44 млн - из федерального бюджета. На закупку учебных материалов и техники было выделено дополнительно 9,2 млн рублей, уточнили в областном минобре.