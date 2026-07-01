В регионе зарегистрировали еще 7 стобалльных работ на ЕГЭ

В Пензенской области подвели итоги сдачи выпускниками ЕГЭ по биологии, географии, информатике и иностранным языкам. Соответствующие данные в среду, 1 июля, озвучил региональный минобр.

Экзамен по биологии выбрал 961 человек. Троим участникам удалось получить по 100 баллов, примечательно, что все они набрали столько же и по химии. В целом 17,5% сдававших заработали 81 балл и более.

Знания по географии в основной период решили продемонстрировать 110 человек. Высокобалльников оказалось 12,7%. До максимальной отметки не добрался никто.

ЕГЭ по информатике сдавали 1 030 выпускников. Двое из них получили по 100 баллов.

Итоговые испытания по английскому языку прошли 386 человек. 19% из них набрали более 80 баллов, двое - 100.

Таким образом, по предварительным данным на 1 июля, в регионе уже 70 стобалльных результатов: 17 - по физике, 14 - по химии, 14 - по литературе, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.