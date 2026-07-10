Завершен основной период сдачи ЕГЭ выпускниками

В Пензенской области, как и во всей России, завершился основной период сдачи ЕГЭ. Он проходил с 1 июня по 9 июля, в нем принимали участие более 5 000 человек.

Не говоря о русском языке (так как он является обязательным), самым популярным у выпускников предметом была профильная математика. На втором месте - обществознание, на третьем - информатика, на четвертом - физика, на пятом - биология.

По предварительным данным, зарегистрировано 70 стобалльных результатов: 17 - по физике, 14 - по химии, 14 - по литературе, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.

8-9 июля в так называемые президентские дни пересдачи ЕГЭ, когда любой выпускник текущего года может попробовать улучшить свой результат по одному из предметов на выбор, вторым шансом решили воспользоваться 969 человек. Их баллы пока не известны.

На случай введения режима ракетной опасности во время ЕГЭ минобр разрабатывал особую инструкцию, однако применять алгоритм на практике не пришлось.