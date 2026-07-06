Ремонт в пензенской школе № 28 идет с опережением графика

В школе № 28 имени В. О. Ключевского на улице Краснова в Пензе идет капитальный ремонт. Здание, рассчитанное на 720 мест, построено в 1973 году.

Объем работ рассчитан на 2 сезона каникул. В плане на июнь-август 2026-го - ремонт кровли с обустройством современной вентиляции и замена инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение).

Пока что подрядчик опережает график и вышел на очередной этап: уже идет обновление фасада и подвала.

Замена отмостки, входных групп, установка новых окон и дверей, внутренние отделочные и электромонтажные работы намечены на следующие каникулы.

При имеющихся темпах ремонта к 1 сентября 2027-го школа будет полностью готова - включая оснащение кабинетов и благоустройство территории, уточнили в областном минобре.

В ноябре прошлого года стала известна стартовая стоимость капитального ремонта в школе - 170 млн 709 тыс. 488 рублей. Еще раньше начальник управления образования Пензы Юрий Каленов уточнил, что учебный процесс будет идти обычным порядком.