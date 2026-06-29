В Пензенской области начался резервный период сдачи ОГЭ

Учеба

В Пензенской области начался резервный период сдачи ОГЭ
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В понедельник, 29 июня, стартовал резервный период сдачи ОГЭ. Он предусмотрен для 9-классников, пропустивших экзамен по уважительной причине (подтвержденной документально) или получивших неудовлетворительную оценку.

Расписание составлено следующим образом:

- 29 июня - математика;

- 2 июля - русский язык;

- 3 и 6 июля - предметы по выбору.

Если и в резервные дни результат окажется неудовлетворительным, пересдача будет возможна с 3 по 25 сентября.

19 июня стало известно, что с начала основного периода с ОГЭ удалили 4 человек: троих - с русского языка, одного - с информатики. В Башмаковском районе 9-классник пронес на экзамен телефон, в Пензе (2 случая) и Земетчинском районе у выпускников заметили шпаргалки.

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