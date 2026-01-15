1 апреля в школе с. Канаевка начнется капитальный ремонт

Учеба

В 2026 году школу с. Канаевка Городищенского района ждет капитальный ремонт, сообщили в областном министерстве образования.

Работы начнутся 1 апреля.

Здесь проведут замену полов, кровли, окон, дверей, систем отопления, канализации и электропроводки, внутреннюю отделку помещений, установку козырьков и автоматической пожарной сигнализации.

«Улучшение спортивной инфраструктуры также входит в планы ремонта», - добавили в минобре.

Здание было построено в 1969 году. Сейчас его посещают 131 ученик и 18 дошкольников.

