Домашние задания для части школьников отменили

В России отменили домашние задания для учащихся первых классов. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

В решении ведомства говорится: обучение первоклассников проводится без домашней работы.

Ранее выполнение заданий допускалось. Их введение было постепенным, а время на домашнюю работу по всем предметам ограничивалось 1 часом.

Изменения в образовательной программе направлены на снижение нагрузки на детей и их скорейшую адаптацию к учебному процессу.

Нововведение начнет действовать с 1 сентября 2026-го.

Ранее стало известно, что время на выполнение домашнего задания зависит от того, в каком классе учится ребенок. Для 2-го и 3-го классов продолжительность составляет 1,5 часа; 4-го и 5-го - 2 часа, 6-8-го - 2,5 часа. Старшеклассники (9-11-й классы) могут получать домашнее задание, выполнение которого займет 3,5 часа.