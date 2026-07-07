Стало известно, сколько человек решили пересдать ЕГЭ 8-9 июля

8-9 июля - так называемые президентские дни пересдачи ЕГЭ, когда любой выпускник текущего года может попробовать улучшить свой результат по одному из предметов на выбор.

В Пензенской области вторым шансом решили воспользоваться в общей сложности 969 человек.

198 из них 8-го числа будут пересдавать информатику, 136 - русский язык, 111 - химию, 29 - английский язык, 25 - физику, 11 - литературу, 1 - немецкий язык.

9-го числа 238 человек заявились на ЕГЭ по обществознанию, 107 - по профильной математике, 45 - по биологии, 36 - по базовой математике, 30 - по истории, 2 - по географии.

«8 июля в области будут работать 6 пунктов проведения экзаменов, 9 июля - 2 пункта», - уточнили в региональном минобре.

После пересдачи первый результат будет автоматически аннулирован.

По предварительным данным на 1 июля, в регионе зарегистрировали 70 стобалльных результатов на ЕГЭ: 17 - по физике, 14 - по химии, 14 - по литературе, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.