Капитальный ремонт школы в Сердобске подходит к концу

Учеба

Капитальный ремонт школы в Сердобске подходит к концу
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В Сердобске приближается к финалу капремонт школы № 9. Строительная готовность объекта превысила 90%, отметили в областном правительстве.

В учебном заведении полностью смонтирован вентилируемый фасад, заменены все оконные блоки.

В рекреационных зонах и коридорах уложено напольное покрытие. На 2-м и 3-м этажах оштукатурены и покрашены стены, обновлены санитарные комнаты.

6 июля стало известно о ходе капитального ремонта в пензенской школе № 28. Подрядчик опережает график и занят обновлением фасада и подвала.

Также продолжаются работы в школе им. Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в селе Кижеватово Бессоновского района. По состоянию на июнь объект был готов на 48%.

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