Обнародованы даты каникул в новом учебном году

Учеба

Обнародованы даты каникул в новом учебном году
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Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году, сообщается в группе ведомства во «ВКонтакте».

Учеба у детей начнется 1 сентября и завершится 26 мая 2027-го.

Осенние каникулы рекомендовали провести с 26 октября по 3 ноября, зимние - с 31 декабря по 10 января, весенние - с 27 марта по 4 апреля.

«При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе», - отметили в министерстве.

Учебный год 2025/26 также начался 1 сентября и завершился 26 мая.

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