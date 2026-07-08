В минобре высказались о сроках сдачи новой школы в Арбекове

В региональном минобре объяснили, в каком случае новая школа на 1 100 мест, строящаяся в 7-м микрорайоне Арбеково, может быть сдана раньше срока.

К возведению объекта АО «Пензгорстройзаказчик» приступило год назад. Стоимость контракта составила 1 323 257 850 рублей. По документам, работы должны завершиться к 30 мая 2027-го.

Тогда же в 2025-м прошла информация о возможной досрочной сдаче объекта - к 1 сентября 2026-го.

Летом этого года жители 7-го микрорайона стали активно интересоваться, не начался ли набор детей в новую школу, полагая, что учреждение вот-вот откроется.

Однако четких данных о возможных новых сроках сдачи объекта никто больше не дает.

«В случае принятия решения Министерством просвещения РФ об увеличении в 2026 году финансирования за счет переноса средств с 2027 года школа будет введена в эксплуатацию ранее установленного контрактом срока», - пояснили в минобре.

Как сообщалось ранее, площадь здания переменной этажности (2-3 этажа) - 21 885,5 кв. м. Проектом предусмотрены актовый, 2 спортивных зала, издательский центр, телестудия и студия дизайна, спортплощадки и футбольное поле, библиотека-медиатека, столовая с пищеблоком и конференц-зал.

Кроме того, внутри разместятся слесарные и столярные мастерские, специально оборудованные кабинеты робототехники и домоводства, ритмики и хореографии, IT-классы.