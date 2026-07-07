Для пензенских школ закупят учебники на 219 млн рублей

В Пензенской области к 1 сентября заказали школьные учебники на сумму 219 млн 176 тыс. рублей. На эти деньги закупят 286 329 экземпляров.

В регионе обеспеченность учащихся бесплатными пособиями составляет 100%, сообщили в областном минобре.

К 1 сентября для школ приобретут в том числе единые учебники по истории - всего 24 902 экземпляра. Это обойдется бюджету в 6 млн 213 тыс. рублей.

Юные пензенцы будут учиться по новым единым учебникам по обществознанию. Для 9-х классов приобретут 14 488 экземпляров на сумму 3 млн 330 тыс. рублей, для 10-х - 3 589 на 1 млн 756 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России создали единый учебник по географии. Его внедрят поэтапно с 2028 года.