В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию

В российских школах с 1 сентября 2026 года внедрят новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. А с 1 сентября 2027-го по новым пособиям будут учиться одиннадцатиклассники.

«Раньше обществознание носило абстрактный характер, сейчас это прикладной, очень выверенный курс. Обществознание - тема предельно важная, и в этом отношении оно играет роль базового формирования правовых знаний и навыков. Это очень важный для школы предмет», - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Новый учебник прошел обсуждение с педагогическим сообществом и апробацию.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года обществознание исключено из программы 6, 7 и 8-х классов. Теперь на предмет выделен 1 час в неделю в 9-х классах (всего 34 часа). В старшей школе на обществознание отвели 102 часа.

«Освободившееся время передано на изучение истории нашей страны», - рассказали в региональном минобре.

Ранее сообщалось, что в России создали единый учебник по географии. Его внедрят поэтапно с 2028 года.