Упрощенную аттестацию после 9-го класса могут ввести повсеместно

Упрощенную итоговую аттестацию после 9-го класса - экзамены только по 2 обязательным предметам - могут распространить на всю России. Сейчас такая практика внедрена только в 12 регионах.

Аттестация в облегченном формате проводится в случаях, когда выпускники не планируют дальше учиться в школе и собираются поступать в колледж или техникум.

При намерении перейти в 10-й класс нужно сдавать, как обычно, 4 экзамена (2 обязательных и 2 по выбору). Исключение сделано для детей с ОВЗ и с установленной инвалидностью.

По словам зампреда Госдумы Виктории Абрамченко, основания для расширения практики дают итоги первого года «пилота», запущенного в 2025-м. Нигде не зафиксированы негативные результаты, а в Санкт-Петербурге двоечников стало вдвое меньше.

В Пензенской области Заксобр в феврале 2026 года принял законопроекты о бесплатном обучении профессиям швеи, маляра и повара после 9-го класса. Воспользоваться такой возможностью смогут те, кто не справился с заданиями ГИА или не прошел ее в срок.