Обнародован средний балл выпускников по базовой математике

Учеба

Обнародован средний балл выпускников по базовой математике
Печать
Max

В 2026 году в Пензенской области ЕГЭ по базовой математике сдавали 2 044 выпускника. 42% получили оценку «пять».

«Средний балл составил 4,2, как и в прошлом году», - уточнили в региональном министерстве образования.

Математика - обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовый уровень подтверждает освоение школьной программы.

В экзаменационной работе 21 задание, за каждое правильно выполненное начисляется 1 первичный балл. Первичные баллы потом переводят в оценку: если ученик набрал до 6 баллов - это «двойка», 7-11 баллов - «тройка», 12–16 - «четверка», 17–21 - «пятерка».

Профильную математику сдавали 2 840 пензенских выпускников - почти на 300 человек больше, чем в 2025 году. «Почти 70% участников получили результат выше 60 баллов», - сообщили в минобре. 2 человека - ученики школы № 28 и гимназии № 44 - набрали 100 баллов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
егэ экзамен школа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!