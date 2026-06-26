В школах внедрят единый учебник по географии

Учеба

В школах внедрят единый учебник по географии
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В российских школах с 2028 года начнут поэтапно внедрять единый учебник по географии, сообщили в Министерстве просвещения РФ. Сейчас ведется активная работа над линейкой.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в учебниках больше внимания уделят России и межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами.

Уже утверждена единая программа преподавания географии. Специалисты составляют новые атласы и контурные карты.

С 1 сентября прошлого года в школах ввели единый учебник по истории для 5-9-х классов.

В основе нового пособия - все лучшее из действующих изданий. В учебниках имеются ссылки на достоверные информационные ресурсы, где размещены архивные материалы, которые можно использовать для дополнительного изучения.

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