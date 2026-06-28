Составлен рейтинг пензенских школ по числу 100-балльных работ на ЕГЭ

По состоянию на субботу, 27 июня, в Пензе насчитывалось 40 100-балльных результатов. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В лидерах - школа № 80 и гимназия № 44, где на максимум вышли по 5 выпускников.

Второе место занял Губернский лицей (4 100-балльных результата), третье - гимназия № 4 (3).

Следующую позицию поделили лицеи № 2 и № 55, гимназия «САН» и школы № 11, 28, 32, 60, 65, 68, 77 - в каждом из учебных заведений насчитывалось по 2 выпускника, получивших «сотку».

Пятерку лидеров замкнули гимназия № 53, школа № 36 и центр образования - по 1 100-балльному результату.

25 июня стало известно, что в Пензенской области выросло число 100-балльников и появились 200-балльники. Показатели повысились после подведения итогов ЕГЭ по физике и обществознанию.