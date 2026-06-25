В регионе зарегистрировано уже 63 стобалльных результата на ЕГЭ

В Пензенской области выросло число 100-балльников и появились 200-балльники. Подведены предварительные итоги ЕГЭ по физике и обществознанию.

Физику в основной день сдавали 1 083 выпускника - на 230 больше, чем в 2025 году. Средний балл составил 63,7. 14% участников экзамена показали высокобалльный результат.

«Впервые максимальные 100 баллов по физике получили 17 выпускников, трое из них стали двухсотбалльниками», - сообщили в областном министерстве образования.

100 баллов набрали ученики лицея № 2, гимназий № 4, 44 и 53, школ № 28 и 36 в Пензе, Губернского лицея, лицея в Земетчине и др.

В ЕГЭ по обществознанию в основной срок приняли участие 1 945 человек, из них у 12,3% - высокобалльный результат. «Сотку» получили 2 выпускника - из Никольска и Заречного. Средний балл остался на уровне прошлого года.

Таким образом, по предварительным данным на 25 июня, в регионе уже 63 стобалльных результата: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе, 3 - по истории, 2 - по профильной математике, 17 - по физике и 2 - по обществознанию.