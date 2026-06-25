С 1 сентября в школах увеличат долю начальной военной подготовки

Учеба

С 1 сентября в школах увеличат долю начальной военной подготовки
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С 1 сентября доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50%.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в четверг, 25 июня.

«Для учащихся 6-11-х классов введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%», - заявил министр.

В числе прочего программа курса содержит изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.

В апреле Сергей Кравцов анонсировал введение нового предмета - «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России) - во всех школах. Его станут изучать в 5-7-х классах с 2026/27 учебного года. Целью поставлено формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей у детей и подростков, пояснили в Минпросвещения.

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