Названо число детей в Пензе, находящихся на семейном обучении

Учеба

Названо число детей в Пензе, находящихся на семейном обучении
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В городском управлении образования рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ», сколько детей получали семейное образование в 2025/2026 учебном году.

Таких юных пензенцев 305.

Семейное образование - это форма обучения, при которой ответственность за организацию учебного процесса несут родители. Они либо сами занимаются с детьми, либо нанимают для этого профессионалов.

При этом ребенок прикрепляется к школе или другому образовательному учреждению для сдачи промежуточной аттестации и экзаменов.

В мае этого года на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается оказывать социальную поддержку родителям, чьи дети перешли на семейное обучение. Речь идет о выплате компенсации, которая покроет часть затрат на данную форму образования.

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