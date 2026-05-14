14 мая для школьников проведут последний пробник перед ЕГЭ

В четверг, 14 мая, в Пензенской области, как и по всей России, состоится последняя тренировка в рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ, который стартует 1 июня.

Школьники вспомнят процедуру экзамена и поупражняются в выполнении работ по обществознанию, информатике и устной части ЕГЭ по английскому языку. Организаторы проверят работу техники и специалистов.

«Будет тестироваться передача полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным каналам сети «Интернет», печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. Кроме того, будет осуществлено тестирование системы видеонаблюдения, которая является ключевым инструментом обеспечения объективности, прозрачности и равных условий для всех участников экзаменационного процесса», - отметили в Рособрнадзоре.

Аналогичные тренировки уже прошли 28 января, 18 февраля и 4 марта.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области для сдачи ЕГЭ в 2026 году зарегистрировались 5 246 человек. Среди предметов по выбору самой популярной у них оказалась профильная математика. На втором месте - обществознание, на третьем - информатика, на четвертом - физика, на пятом - биология.