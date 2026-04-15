На цифровое оборудование для новой школы в Арбекове выделили 122 млн

В Пензе выделили 122 259 750 рублей на цифровое оборудование для новой школы на 1 100 мест, которая строится в 7-м микрорайоне Арбеково.

В списке следующие товары:

- 134 источника бесперебойного питания;

- 121 системный блок разных типов;

- 121 монитор;

- 121 клавиатура;

- 351 компьютерная мышь;

- 230 ноутбуков;

- 72 интерактивные панели;

- 8 информационных терминалов;

- 1 интерактивный стол;

- 80 многофункциональных устройств (МФУ);

- 61 модульная рельсовая система с неподвижными и передвижными классными досками;

- 2 сервера.

Товар должен быть поставлен в 2 этапа до 25 февраля 2027 года, уточняется в документах на портале госзакупок.

Строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково началось в 2025 году. Возведением занимается АО «Пензгорстройзаказчик». Стоимость контракта составила 1 323 257 850 рублей. Работы должны были завершиться к 30 мая 2027-го, однако губернатор поставил задачу сдать объект раньше срока - к 1 сентября 2026 года.