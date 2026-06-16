16 июня 9 178 девятиклассников сдают ОГЭ по выбору

Во вторник, 16 июня, выпускники 9-х классов снова сдают ОГЭ. Это второй день проведения испытаний по предметам по выбору, их проходят 9 178 человек.

В первый день экзамены сдавали 8 595 человек, из них 3 415 в Пензе. Они демонстрировали знания по физике, истории, информатике, биологии и обществознанию.

Во второй день сдают физику, химию, литературу, географию и информатику.

16 июня на физику (испытание длится 3 часа) заявился 171 9-классник, на химию (3 часа) - 730, на информатику (2 часа 30 минут) - 2 027, на географию (2 часа 30 минут) - 6 117, на литературу (3 часа 55 минут) - 133.

Основной этап сдачи ОГЭ начался 2 июня. В этот день более 13 тысяч школьников проходили первое обязательное испытание - экзамен по математике. 9 июня состоялся ОГЭ по русскому.

ОГЭ сдают по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум по выбору. Среди последних в 2026 году в Пензенской области самыми популярными стали обществознание, география и информатика. Их предпочли 42,2%, 53,4% и 48,2% девятиклассников соответственно, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2025 году в Пензе 223 выпускникам 9-х классов не удалось с первого раза справиться с ОГЭ более чем по двум предметам.

С 2026 года девятиклассники, не сдавшие экзамены в установленные сроки, смогут поступить в колледж. Там их будут бесплатно обучать таким рабочим профессиям, как швея, маляр и повар.