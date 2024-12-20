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Учеба

Определены даты последнего звонка и выпускного в 2025 году

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Стали известны даты проведения последнего звонка и выпускного в 2025 году. Соответствующую информацию в пятницу, 20 декабря, обнародовало региональное министерство образования.

В ведомстве назвали единые дни: последний звонок для 11-классников прозвенит 24 мая, выпускные вечера состоятся 28 июня.

Такие же числа были и в 2024 году.

На школьных выпускных состоится церемония поднятия Государственного флага под звуки Государственного гимна РФ.

«Также обязательным станет чествование представителей многодетных семей. На указанных торжествах предполагаются выступления родителей, в том числе награжденных госнаградами России и субъектов страны. На мероприятия будут приглашаться участники специальной военной операции.

В связи с имеющимися рисками вовлечения злоумышленниками через социальные сети несовершеннолетних в противоправную деятельность Минпросвещения РФ просит руководителей исполнительных органов субъектов страны обеспечить комплексную безопасность во время проведения торжественных мероприятий», - сообщили в региональном минобре.

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