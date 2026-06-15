15 июня выпускники сдадут биологию, географию и иняз

В понедельник, 15 июня, основной период ЕГЭ-2026 продолжают экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день в регионе будут работать 22 пункта проведения экзаменов, из них 4 - в Пензе.

На ЕГЭ по биологии зарегистрировано 1 038 выпускников, уточнили в областном министерстве образования. Его продолжительность составит 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, - 36.

На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано 146 человек, он продлится 3 часа. Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, - 37.

Письменную часть ЕГЭ по иностранному языку планируют сдавать 418 человек. Продолжительность экзамена - 3 часа 10 минут, минимальный балл - 22. Письменная и устная части оцениваются в совокупности, сдача устной состоится 18 и 19 июня.

В эти же дни, 18-го и 19-го, состоится ЕГЭ по информатике.