Названо число 100-балльников по итогам первых экзаменов в регионе

Учеба

Названо число 100-балльников по итогам первых экзаменов в регионе
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В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2026 по химии, литературе и истории, прошедшего 1 июня. 100-балльный результат получил 31 одиннадцатиклассник, сообщили в региональном минобре.

Из сдававших химию на максимум вышли 14 человек.

По литературе 100 баллов набрали также 14 участников экзамена, по истории - 3.

Из тех экзаменов, что сдавали 1 июня, ЕГЭ по химии оказался самым популярным - на него подали заявки 778 человек. 739 выбрали историю, 265 - литературу.

По итогам ЕГЭ в 2025 году в регионе 36 выпускников набрали 100 баллов. Около 2 000 человек получили высокие баллы.

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