В стандарт для старших классов вошли 16 обязательных предметов

В проект образовательного стандарта для 10-11-х классов включено 16 предметов в качестве обязательных. Документ размещен на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

В перечень Минпросвещения вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура (в том числе адаптивная).

Кроме того, новый стандарт предполагает изучение родного языка (национального или принятого как государственный в республике) и родной литературы, а также второго иностранного языка.

Для этих 3 предметов обязательно, чтобы в школе имелись соответствующие условия. Для начала занятий необходимо подавать заявление - такое право предоставлено и ученикам, и их родителям.

Помимо перечисленных предметов, в учебный план допускает включать элективные (по выбору старшеклассников) курсы исходя из специфики образовательного учреждения.