В стандарт для старших классов вошли 16 обязательных предметов

Учеба

Печать
Max

В проект образовательного стандарта для 10-11-х классов включено 16 предметов в качестве обязательных. Документ размещен на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

В перечень Минпросвещения вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура (в том числе адаптивная).

Кроме того, новый стандарт предполагает изучение родного языка (национального или принятого как государственный в республике) и родной литературы, а также второго иностранного языка.

Для этих 3 предметов обязательно, чтобы в школе имелись соответствующие условия. Для начала занятий необходимо подавать заявление - такое право предоставлено и ученикам, и их родителям.

Помимо перечисленных предметов, в учебный план допускает включать элективные (по выбору старшеклассников) курсы исходя из специфики образовательного учреждения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школьник школа обучение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!