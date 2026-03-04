В марте школьники услышат музыку Чайковского и Глинки вместо звонков

В марте школьники услышат музыку Чайковского и Глинки вместо звонков
В марте в школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» будут включать классическую музыку, сообщили в минобре Пензенской области.

Дети вспомнят или впервые услышат фрагменты музыкальных произведений Чайковского, Глинки, Бородина.

В списке фрагменты из опер «Руслан и Людмила» (увертюра), «Евгений Онегин» («Уж как по мосту-мосточку»), «Князь Игорь» («Улетай на крыльях ветра») и балета «Лебединое озеро» («Танец маленьких лебедей»).

Также в марте вместо звонков включат мелодии, исполненные победителями Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков», который провели в 2025 году.

Музыку выбрали в честь юбилея Большого театра и праздника 8 Марта.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Он охватывает всю страну. Для учеников включают отрывки известных песен и классических произведений.

