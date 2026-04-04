Уточнены сроки введения в школах оценки за поведение

Оценки за поведение могут появиться в российских школах с 1 сентября 2027 года, если пилотное внедрение покажет положительные результаты. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Ранее Минпросвещения РФ планировало ввести такую оценку уже в этом году.

Ведомство предложило внести изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнить пункт 25 в нем таким абзацем: «Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся».

Систему оценивания поведения школьников тестируют с 1 сентября 2025 года. Сейчас в эксперименте принимают участие 89 школ в 7 регионах России.

Всего предложено 3 варианта оценивания: «зачет - незачет» (хорошее поведение или плохое), пятибалльная шкала и трехбалльная система (неудовлетворительно, удовлетворительно, образцовое поведение).

Чтобы исключить вероятность субъективного подхода к оцениванию поведения детей, к принятию решения хотят подходить коллегиально.