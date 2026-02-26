Заболевание детей в школе № 78: учебный процесс приостановлен

Происшествия

Заболевание детей в школе № 78: учебный процесс приостановлен
Печать
Telegram

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали ситуацию с заболеванием детей в школе № 78, где организована прокурорская проверка.

«Классным руководителям 4-х классов стали поступать сообщения от родителей о признаках вирусной инфекции у обучающихся (тошнота, рвота). Один обучающийся обратился за медицинской помощью в Пензенский областной клинический центр и был госпитализирован», - сообщили в управлении.

Для предотвращения распространения инфекции принято решение приостановить учебный процесс с 26 февраля по 7 марта.

«В настоящее время администрации школы поручено усилить контроль за деятельностью технического персонала в части дезинфекции поверхностей санитарно-технического оборудования с соблюдением инструкции по применению дезинфицирующих средств. В образовательное учреждение направлены специалисты Роспотребнадзора для взятия смывов в столовой», - добавили в управлении.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры намерены установить все обстоятельства произошедшего, оценить, как в школе было организовано питание учащихся и как контролировалась работа пищеблока.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дети школа заболевание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!