Заболевание детей в школе № 78: учебный процесс приостановлен

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали ситуацию с заболеванием детей в школе № 78, где организована прокурорская проверка.

«Классным руководителям 4-х классов стали поступать сообщения от родителей о признаках вирусной инфекции у обучающихся (тошнота, рвота). Один обучающийся обратился за медицинской помощью в Пензенский областной клинический центр и был госпитализирован», - сообщили в управлении.

Для предотвращения распространения инфекции принято решение приостановить учебный процесс с 26 февраля по 7 марта.

«В настоящее время администрации школы поручено усилить контроль за деятельностью технического персонала в части дезинфекции поверхностей санитарно-технического оборудования с соблюдением инструкции по применению дезинфицирующих средств. В образовательное учреждение направлены специалисты Роспотребнадзора для взятия смывов в столовой», - добавили в управлении.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры намерены установить все обстоятельства произошедшего, оценить, как в школе было организовано питание учащихся и как контролировалась работа пищеблока.