Пензенскую школу № 78 решили закрыть полностью

Учеба

Пензенскую школу № 78 решили закрыть полностью
Печать
Telegram

Школу № 78 на улице Генерала Глазунова в Пензе, где на прошлой неделе у детей появились признаки кишечной инфекции, закрыли полностью.

«По предписанию управления Роспотребнадзора учебный процесс приостановлен до 6 марта. В настоящее время в образовательном учреждении проходят санитарно-эпидемиологические мероприятия», - сообщили в региональном минобре.

Причина - регистрация групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

26 февраля стало известно, что классные руководители 4-х классов начали получать от родителей сообщения о тошноте и рвоте у детей. Одному из учеников потребовалась госпитализация.

Для предотвращения распространения инфекции тогда было принято решение приостановить учебный процесс в шести 4-х классах. Вскоре режим карантина охватил все учреждение.

К выяснению обстоятельств массового заболевания подключилась прокуратура, которая с привлечением специалистов Роспотребнадзора намерена оценить, как в школе было организовано питание учащихся и как контролировалась работа пищеблока.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дети школа заболевание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!