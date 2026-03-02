Пензенскую школу № 78 решили закрыть полностью

Школу № 78 на улице Генерала Глазунова в Пензе, где на прошлой неделе у детей появились признаки кишечной инфекции, закрыли полностью.

«По предписанию управления Роспотребнадзора учебный процесс приостановлен до 6 марта. В настоящее время в образовательном учреждении проходят санитарно-эпидемиологические мероприятия», - сообщили в региональном минобре.

Причина - регистрация групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

26 февраля стало известно, что классные руководители 4-х классов начали получать от родителей сообщения о тошноте и рвоте у детей. Одному из учеников потребовалась госпитализация.

Для предотвращения распространения инфекции тогда было принято решение приостановить учебный процесс в шести 4-х классах. Вскоре режим карантина охватил все учреждение.

К выяснению обстоятельств массового заболевания подключилась прокуратура, которая с привлечением специалистов Роспотребнадзора намерена оценить, как в школе было организовано питание учащихся и как контролировалась работа пищеблока.