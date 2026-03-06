В Пензе подвели итоги городского конкурса «Учитель года - 2026»

В Пензе подвели итоги городского конкурса «Учитель года - 2026»
В Пензе назвали победителя и призеров городского конкурса «Учитель года - 2026». Церемония награждения состоялась в четверг, 5 марта.

Первое место присудили учителю английского языка гимназии № 53 Татьяне Пузановой. Она получила диплом и денежный приз - 100 000 рублей.

Второе место занял учитель информатики лицея современных технологий управления № 2 Сергей Адамский. Ему вручили диплом призера и сертификат на 75 000 рублей.

Третье место у учителя физики лицея № 55 Юлии Золкиной. Размер ее денежного поощрения - 50 000 рублей.

Учителю начальных классов пензенской школы № 32 Елене Рассадиной, учителю начальных классов школы № 79 Жанне Буряченко, учителю русского языка и литературы финансово-экономического лицея № 29 Анне Божьевой вручили дипломы лауреатов.

«Все участники были отмечены денежным поощрением от городской организации Общероссийского Профсоюза образования», - сообщили в мэрии.

