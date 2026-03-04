В Пензе идет прием заявок на конкурс педагогов-психологов

В Пензенской области идет прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог - 2026».

К участию допускаются специалисты, проработавшие на соответствующей должности в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической помощи не менее 3 лет.

Заявки принимаются до 30 марта по электронной почте kpppiro@mail.ru. К анкете необходимо приложить характеристику и видеопрезентацию.

С 7 апреля по 15 мая пройдет второй тур конкурса. Финалистами станут 7 участников, набравшие максимальное количество баллов по итогам предварительного рейтинга.

Победитель пройдет в федеральный этап.

Конкурс направлен на профессиональное развитие педагогов-психологов, совершенствование психологической службы в образовании Пензенской области и повышение статуса профессии, пояснили в региональном минобре.

