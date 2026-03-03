Устный экзамен по истории в школе: ФИПИ готовится к разработке заданий

Федеральный институт педагогических измерений в ближайшее время приступит к разработке заданий обязательного устного экзамена по истории для выпускников 9-х классов. Об этом во вторник, 3 марта, заявил Рособрнадзор.

«Планируется проведение апробации экзаменационных моделей в субъектах Российской Федерации и широкого профессионального обсуждения, поскольку экзамен будет проводиться во всех регионах и школах, участие в нем примут более полутора миллионов учеников», - отметили в ведомстве.

О введении устного экзамена в 2027-2028 учебном году (в январе - апреле) ранее сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Эта процедура станет допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников.

«Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость. Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными», - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Таким образом, чтобы быть допущенными к ГИА, девятиклассники должны будут пройти 2 обязательных собеседования: по русскому языку и по истории.