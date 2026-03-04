Ракетная опасность: алгоритм действий в школах и детских садах

Ракетная опасность: алгоритм действий в школах и детских садах
Во время сигналов «Беспилотная опасность» или «Ракетная опасность» коллективы образовательных организаций действуют по алгоритму, разработанному Министерством просвещения РФ и адаптированному в регионе.

По инструкции, детей необходимо укрыть в подвале, а при его отсутствии - на нижних этажах здания в помещениях без окон.

Занятия во время ракетной опасности не проводятся, подчеркнула замминистра образования Галина Денисенко, отвечая на вопросы журналистов в среду, 4 марта.

«Если дети находятся дома, родители не провожают их в школы; если в образовательной организации, то дети с педагогами спускаются вниз, на улицу не выходят. Соблюдаются рекомендованные меры безопасности», - добавила замминистра.

Галина Денисенко подчеркнула: сейчас, когда объявляется ракетная опасность, это не учебные занятия, а реальная угроза жизни и здоровью детей. Сохранить их - первоочередная задача.

Министерство образования регулярно проверяет, знает ли персонал учебных заведений, как действовать. Педагогов опрашивают по чек-листу; если выявляются недостатки, их устраняют.

Многие пензенцы забирают детей из садов и школ во время ракетной опасности. Педагоги не могут не отдать подопечных законным представителям, которые отказываются осознавать реальность угрозы.

