4 марта пензенские выпускники потренируются сдавать ЕГЭ
В среду, 4 марта, в Пензенской области, как и во всей России, пройдет тренировка сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Школьники смогут познакомиться с процедурой экзамена и поупражняться в выполнении работ. Организаторы проверят работу техники и специалистов, задействованных при проведении ЕГЭ.

«Будет тестироваться передача полного комплекта экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов (ППЭ) по защищенным каналам сети «Интернет», печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. Кроме того, будет осуществлено тестирование системы видеонаблюдения», - уточнили в Рособрнадзоре.

Аналогичные тренировки уже прошли 28 января и 18 февраля. Следующее тестирование намечено на 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области для сдачи ЕГЭ в 2026 году зарегистрировались 5 246 человек. Среди предметов по выбору самой популярной у них оказалась профильная математика. На втором месте - обществознание, на третьем - информатика, на четвертом - физика, на пятом - биология.

