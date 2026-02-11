11 февраля пензенские 9-классники проходят итоговое собеседование

В среду, 11 февраля, более 13 000 пензенских 9-классников принимают участие в итоговом собеседовании по русскому языку и демонстрируют свои коммуникативные навыки.

Школьникам предстоит выполнить 4 задания и показать, насколько хорошо они умеют читать вслух, пересказывать и цитировать текст, вести монолог и диалог на заданную тему.

Общение с собеседником длится в среднем около 15 минут. Эксперт-наблюдатель выставляет ученику баллы (максимум 20). Результатом является зачет (надо набрать минимум 10 баллов) или незачет. Итоги огласят не позднее чем через 5 календарных дней.

«Успешная сдача - ключ к допуску к государственной итоговой аттестации», - подчеркнули в региональном минобре.

Тем, кто не присутствовал на собеседовании по объективным причинам или получил незачет, предоставят возможность пройти процедуру 11 марта и 20 апреля.

В прошлом году в Пензенской области в итоговом собеседовании участвовали 13 290 человек. 98,6% из них справились с заданиями с первого раза.

