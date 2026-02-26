Названо число 9-классников, не справившихся с собеседованием

В Пензенской области подвели итоги собеседования по русскому языку, проводившегося среди 9-классников 11 февраля.

В испытании приняли участие 13 174 человека. 129 учеников не явились по уважительной причине. Процедура прошла без технических сбоев, сообщили в региональном минобре.

Школьникам нужно было выполнить 4 задания и показать, насколько хорошо они умеют читать вслух, пересказывать и цитировать текст, вести монолог и диалог на заданную тему.

Общение с собеседником длилось в среднем около 15 минут. Эксперт-наблюдатель выставлял ученику баллы (максимум 20). Результатом являлся зачет (надо было набрать минимум 10 баллов) или незачет. Успешная сдача стала допуском к государственной итоговой аттестации.

В итоге незачет получили 153 человека. Этим школьникам, а также тем, кто отсутствовал, предоставят возможность пройти процедуру 11 марта и 20 апреля.

