Девятиклассники будут сдавать обязательный экзамен по истории

В 2028 году в России девятиклассники перед ГИА будут проходить обязательное устное собеседование по истории. О введении нового испытания во вторник, 3 марта, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-х классах перед основным государственным экзаменом», - цитирует Кравцова сайт Минпросвещения.

Нововведение начнет действовать в 2027/2028 учебном году. Устный экзамен по истории будет проводиться в форме допуска к ОГЭ в январе - апреле.

Таким образом, девятиклассники должны будут пройти два обязательных собеседования: по русскому языку и по истории.

По словам Сергея Кравцова, план подготовки к проведению и сдаче нового экзамена для учителей и школьников уже готов.

Также глава ведомства напомнил, что в ЕГЭ уже ввели историческое сочинение, устный экзамен в 9-м классе дополнит общую проверку знаний детей.