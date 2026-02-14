Предмет «Духовно-нравственная культура России» внедрят поэтапно

Учеба

Предмет «Духовно-нравственная культура России» внедрят поэтапно
В Министерстве просвещения РФ решили поэтапно внедрить в школах новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщили в минобре Пензенской области.

В 2026/27 учебном году ДНКР введут в 5-х классах, а в 2027/28 - в 6-х и 7-х.

Кроме того, поэтапно сократят время, выделенное на изучение иностранных языков, до двух часов в неделю: с 1 сентября 2026-го в 5-х классах, с 1 сентября 2027-го - в 6-х и 7-х.

Ранее в Минпросе РФ разъяснили цель введения в школах ДНКР.

«Основная задача предмета - заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны», - отметили в ведомстве.

Что касается сокращения часов на изучение иностранных языков, то это делается с целью снижения нагрузки на школьников.

