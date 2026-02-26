Кишечная инфекция в школе № 78: прокуратура организовала проверку

В Пензе в школе № 78 на улице Генерала Глазунова, 10, зафиксированы случаи кишечной инфекции среди детей.

В Сети сообщалось, что симптомы острого отравления появились у учеников одного класса, есть госпитализированный ребенок.

В образовательном учреждении началась проверка, проинформировали в областной прокуратуре. К ней привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства произошедшего, оценят, как в школе организовали питание учащихся и контролировали работу пищеблока.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - добавили в надзорном органе.

В сентябре 2025 года в Пензе из-за массовой заболеваемости детей острыми респираторными и кишечными инфекциями закрыли на карантин школу № 71 на Можайского, 1 (Север).