Девятиклассники смогут поступить в колледж без сдачи ОГЭ

В Пензенской области девятиклассников, которые не сдали ОГЭ, будут бесплатно обучать таким рабочим профессиям, как швея, маляр и повар. Соответствующие законопроекты были приняты на сессии регионального Заксобра в пятницу, 27 февраля.

Речь идет о девятиклассниках, не справившихся с заданиями во время итоговой аттестации или вовсе не прошедших ГИА в установленные сроки. В 2025 году их было 24.

Раньше такие подростки не могли поступить в колледжи или техникумы: им нужно было ждать следующего года, чтобы пересдать экзамены.

Теперь органы государственной власти субъектов РФ наделили правом на предоставление господдержки этой категории граждан, выражающейся в бесплатном обучении их по профессиям рабочих и должностям служащих. Это расширит возможности получения образования подростками.

Средняя стоимость обучения 1 человека по специальности «маляр» в Пензенской области составит 59 966 рублей, «швея» - 17 850 рублей, «повар» - 18 200.

«По согласию родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования», - говорится в материалах на сайте пензенского парламента.

Прошедшие обучение смогут получить документ о квалификации, а после освоения основных образовательных школьных программ - пройти ГИА и получить аттестат, уточнили в Заксобре.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.