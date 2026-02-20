В педвузах откажутся от одного вступительного испытания

В России обновлен список вступительных экзаменов для поступающих в педагогические вузы. Правила утверждены Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ.

Абитуриенты, поступающие на профили «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Русский язык», «Литература», больше не будут сдавать обществознание - экзамен исключен из списка.

Будущие студенты должны будут пройти испытание по выбранному ими профилю.

О намерениях обновить список вступительных экзаменов для абитуриентов педвузов заявлялось в конце 2025 года.

«Мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», - пояснял тогда глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Необходимо отметить, что обществознание входит в число популярных предметов, которые пензенские выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ.