Министр образования рассказал о правилах зачисления детей в 1-й класс
В Пензенской области правила приема детей в первый класс в 2026 году не изменятся, сообщил во вторник, 24 февраля, министр образования Алексей Фомин.

Кампания стартует 1 апреля. Она пройдет в два этапа. На первом - с 1 апреля по 30 июня - будут принимать заявления от родителей будущих учеников, которые проживают на закрепленной за школой территории.

«Вне очереди и в первоочередном порядке в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях места предоставляются детям военнослужащих, ребятам, родители которых пребывают в добровольческих формированиях, и другим категориям», - написал Алексей Фомин в своем телеграм-канале.

Второй этап пройдет с 5 июля по 5 сентября. В это время подают заявления на зачисление в школу родители детей независимо от адреса их проживания. Ребенка примут, если остались свободные места.

Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в учебном заведении и заказным письмом с уведомлением о вручении.

«Подробнее о правилах можно узнать на сайте той школы, куда вы хотите определить ребенка», - добавил министр.

