Дети мерзли: подведены итоги проверок школ и детсадов региона

Этой зимой в школах и детсадах Пензенской области выявили множество нарушений температурного режима. Холодно было в учреждениях Кузнецка, Бековского, Городищенского, Каменского, Пензенского и других районов.

«При этом должностными лицами образовательных организаций меры к поддержанию должного микроклимата в классах и группах не принимались, что стало поводом для прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отношении руководителей детсадов и школ возбудили административные дела.

Особенно много жалоб было от родителей и учеников школы № 14 в Кузнецке, где дети мерзли. Сотрудники надзорного органа выехали на место и установили, что в трех классах температура воздуха на 2 градуса ниже минимальных нормативных значений.

Директору школы, а также начальнику управления образования города внесли представления, на должностное лицо завели административное дело.

Кроме того, в одной из школ Кузнецкого района и в детсаду «Солнышко» в Вадинске за температурой воздуха следили с помощью неисправных термометров. В колышлейском филиале Сердобского многопрофильного техникума в классах вообще не было градусников.

В Пензе у первого корпуса колледжа технологического университета оголились надземные трубы, что приводило к потере теплоносителя и снижению температуры в помещениях.

«Руководителю ООО «Теплоснабжающая компания» внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по устранению нарушений и восстановлению покрытия», - добавили в областной прокуратуре.