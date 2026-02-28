Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить перемены

Роспотребнадзор утвердил изменения, внесенные в рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Согласно ему в школах перемену для завтрака или обеда (зависит от смены обучения) необходимо увеличить до 30 минут. Сейчас она длится 20 минут.

Учеников первой смены должны кормить завтраком после второго или третьего урока.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2026 году увеличилась стоимость питания в школах.

Так, выросла цена завтраков или обедов для учеников начальных классов (один прием пищи бесплатный, второй платный) - с 99,76 до 111,94 руб.

Что касается остальных классов, то для этой категории детей государственные школы самостоятельно устанавливают цены в пределах норм, утвержденных постановлением. В муниципальных учебных заведениях стоимость определяют органы местного самоуправления. Конкретно в Пензе у 5-11-х классов завтрак теперь стоит 102 руб., обед - 152.